Twee aanhoudingen door het interventieteam

Groningen – Het Interventieteam HIT van de politie Groningen heeft naar aanleiding van online drugshandel een onderzoek verricht waarbij op dinsdag 15 april 2026 een gerichte actie is uitgevoerd.

Er zijn op twee locaties doorzoekingen verricht: een caravan op een camping in de gemeente Aa en Hunze en een woning in Groningen. In het kader van het onderzoek zijn een 45-jarige vrouw uit Groningen en een 48-jarige man uit Groningen aangehouden. De verdenking richt zich op drugshandel en witwassen.

Bij de doorzoekingen werden onder andere hard- en softdrugs aangetroffen, waaronder tientallen XTC pillen, ruim 70 gram cocaïne, meer dan 30 gram hasj en 3MMC. Daarnaast werden duizenden illegale sigaretten aangetroffen, plus nog honderden ‘vapes’. Op een van de locaties is een aanzienlijke hoeveelheid contant geld aangetroffen. Naast deze goederen is ook op dit geldbedrag beslag gelegd. Onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt het onderzoek voortgezet.

Het onderzoek maakt deel uit van de bredere aanpak van ondermijnende criminaliteit in de provincie Groningen, waarbij Interventieteam HIT zich richt op het verstoren en aanpakken van (online) criminaliteit gerelateerd aan drugs, vuurwapens en witwassen.

