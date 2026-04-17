8,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol, rijbewijs ingenomen

Leek – Op donderdag 16 april 2026, omstreeks 23.00 uur, reden agenten in hun surveillance richting het centrum van Leek. Op het Vredewoldplantsoen, te Leek stuitte de collega’s op een eenzijdig ongeval.

De bestuurster van het voertuig, een 21 jarige inwoonster uit Leek, was met haar voertuig tegen de stoep gereden en vervolgens 20 meter verder in de bosschage tot stilstand gekomen.

Bij het controleren hoorden de collega’s dat de bestuurster lastig uit haar woorden kwam en met een dubbele tong sprak. Ook zagen zij in het voertuig een aangebroken blikje alcohol liggen.

Hierop hebben de collega’s een onderzoek ingesteld naar het rijden onder invloed. De bestuurster blies een G/F. Eenmaal op het politiebureau blies de bestuurster 735 ug/l. De bestuurster was een beginnend bestuurder. Dat betekende dat de bestuurster bijna 8,5 keer de toegestane hoeveelheid blies!

Het rijbewijs van de bestuurster is ingenomen en zal samen met het proces-verbaal worden opgestuurd naar het CVOM.

Foto's