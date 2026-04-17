Minderjarige aangehouden als verdachte 3 geweldsfeiten in Haren

Een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland verdacht van drie geweldsfeiten die op 13 april jl. in Haren hebben plaatsgevonden. Lees hier het persbericht van het OM over de zaak.

Intimiderend incident Oosterweg

Het eerste incident gebeurde rond 11:15 uur op het fietspad aan de Oosterweg. Vijf jongens zouden door een jongen op een fatbike zijn geïntimideerd nadat zij hem hadden aangesproken op zijn te hoge snelheid. De bestuurder dwong de vijf jongens om excuses te maken. Hierbij zou een voorwerp zijn getoond dat op een vuurwapen lijkt. Dit incident zou door de verdachte zijn gefilmd, mogelijk zijn beelden hiervan gedeeld met anderen.

Poging beroving Kerklaan-Hortuslaan

Later op de middag, rond 16:20 uur, hebben twee jonge jongens op fatbikes mogelijk geprobeerd de scooter van een minderjarige jongen te stelen. Dit gebeurde in de omgeving van de kruising Kerklaan-Hortuslaan. De roof is niet gelukt en de twee jongens fietsen weg via het winkelcentrum in de richting van het gemeentehuis. In de omgeving is door agenten gezocht naar de verdachten, maar ze zijn niet meer gevonden.

Beroving fatbike station

Een derde incident gebeurde ’s avonds tussen 18:40 en 19:20 uur bij het station. Hier is een minderjarige jongen beroofd van zijn fatbike. Dit gebeurde mogelijk onder dreiging van een hamer. Hiervoor kon korte tijd later een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen. Hij zit vast en wordt gehoord over zijn betrokkenheid bij deze beroving.

Het is opvallend dat er in korte tijd drie incidenten zijn gebeurd waarbij minderjarigen betrokken zijn. We doen onderzoek naar de drie incidenten en kijken ook of er een verband is. We spreken met betrokkenen en omstanders, doen buurtonderzoek en kijken of er camerabeelden beschikbaar zijn.

Bel 0900-8844 om met ons in contact te komen. U kunt in het tipformulier onder dit bericht ook foto- en videobeelden met het onderzoeksteam delen.

