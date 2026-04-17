‘Nep-ambulancebroeder’ krijgt celstraf opgelegd: ‘Vertrouwen in hulpverleners geschaad’

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft een celstraf van vijftien maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, opgelegd aan ‘nep-ambulancemedewerker’ Ayrton P. Ook kreeg hij een beroepsverbod van drie jaar opgelegd. De 23-jarige Groninger deed zich onder andere voor als hulpverlener en agent.

Van de twintig strafbare feiten die P. ten laste zijn gelegd, vond de rechtbank het merendeel bewezen. Dat meldt RTV Noord Ook 112 fotografen kwamen de man regelmatig tegen bij meldingen.

