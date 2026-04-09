Aantal verkeersdoden loopt op

Landelijk – Vorig jaar kwamen in Nederland 759 mensen om het leven in het verkeer, 84 meer dan een jaar eerder. In de provincie Groningen vielen 30 verkeersdoden, zes meer dan het jaar daarvoor, zo meldt het CBS.

Fietsers vormen de grootste groep slachtoffers. Landelijk gaat het om 281 doden, een stijging van 35 ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast kwamen 228 mensen om die in een personenauto zaten. Onder de slachtoffers waren ook 59 voetgangers, 54 scootmobielgebruikers, 53 motorrijders en 38 brom- of snorfietsers.

Van de omgekomen fietsers overleed 63 procent aan hoofdletsel. Het merendeel van deze slachtoffers is 70 jaar of ouder.

Het aantal verkeersdoden neemt al ongeveer tien jaar weer toe.

