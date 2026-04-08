Man aangehouden met vals rijbewijs bij controle op A7

A7 – Tijdens een grenscontrole is een bestuurder aangehouden omdat hij een vals rijbewijs toonde. De auto met Duits kenteken viel op door afwijkend rijgedrag, waarna een motorrijder van de Marechaussee het voertuig naar een controleplaats begeleidde.

De Chinese bestuurder liet een Pools rijbewijs zien, maar controleurs herkenden direct afwijkingen. Nader onderzoek door de ID-desk in Zwolle bevestigde dat het om een vervalst document gaat.

De man is aangehouden en de zaak wordt verder onderzocht.

