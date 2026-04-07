Gedumpte auto gepoogd in brand te steken bij Lübecker Bocht, bestuurder vlucht

Veendam – Aan de Lübecker Bocht in Veendam heeft de politie op maandagavond (tweede paasdag) een zwaar beschadigde auto aangetroffen. Het voertuig was tegen een paal gebotst en stond verlaten op de weg. Uit de brandstoftank stak een doek die in brand was gestoken.

De bestuurder had de plaats van het ongeval verlaten. De politie heeft inmiddels contact gehad met zowel de bestuurder als de eigenaar van de auto. Voor zover bekend is er op dit moment nog geen aangifte gedaan, meldt de politie aan 112Groningen.

