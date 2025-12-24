Tijdens de 112GroningenDag 2026 is Special Death Care ook weer aanwezig

Regio – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Daar komen waar een ander niet wil zijn. Ernstig verminkte dodelijke slachtoffers na moord, zelfmoord en ongevallen. Edwin Spieard, eigenaar van Special Death Care, zet zich in om deze slachtoffers hun waardigheid terug te geven. Ook bij overledenen waarbij tijdens de opbaring problemen ontstaan, zal worden getracht de nabestaanden minder ongelukkig te maken door deze problemen op te lossen. Tevens auteur van 3 boeken, boeken waarin Edwin je meeneemt tijdens zijn werkzaamheden.

Het is niet alleen drama, ook kennis overdragen door middel van lesgeven en presentaties verzorgen waarbij iedereen welkom is behoort tot zijn vak. De presentatie ‘Altijd werken in emotie’ is onlangs gegeven in een volledig uitverkocht Geert Teis theater te Stadskanaal.

Ook de 2e presentatie is inmiddels uitverkocht en de 3e staat gepland voor september 2026. Tijdens de presentatie wordt het publiek blootgesteld aan ongecensureerde beelden, beelden van moord en zelfmoord, beelden die je meenemen tijdens de werkzaamheden van Special Death Care. Niet om te shockeren, maar om uit te leggen hoe een onderzoek in zijn werk gaat en welke mogelijkheden er zijn na bijvoorbeeld een aanrijding tussen een persoon en een trein. In juni 2026 zal Special Death Care op de 112 dag met een team aanwezig zijn om jouw vragen te beantwoorden en kun je een kijkje nemen in de mobiele unit.

Foto's