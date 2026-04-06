Restanten loods volledig verwoest door uitslaande brand (update)

Kiel Windeweer – Aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer is maandagavond 2e Paasdag de restanten van een loods volledig door brand verwoest. Het vuur greep snel om zich heen, waardoor het gebouw niet meer te redden was.

De brandweer kwam maandagavond ter plaatse om de brand te bestrijden en zette de directe omgeving af om de veiligheid te waarborgen. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving zichtbaar was.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Foto's

Deel dit artikel

Social media