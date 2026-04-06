Paasactiviteiten Brandweermuseum in Sappemeer goed bezocht

Sappemeer – De paasactiviteiten in het Brandweermuseum in Sappemeer zijn dit jaar zeer goed bezocht. Op zondag 5 april, eerste paasdag, werd er een gezellige middag georganiseerd voor jong en oud.

Ruim 100 kinderen hadden zich aangemeld voor het eieren zoeken in het museum. Daarnaast zijn er bijna 400 tickets verkocht voor de rondritten.

De brandweerauto’s reden non-stop tussen 13.00 en 17.00 uur, wat zorgde voor veel enthousiaste deelnemers. Ook het ei vangen bleek een populaire activiteit waar veel mensen aan meededen.

Organisator Marc Bakker kijkt met tevredenheid terug op het evenement:

“Het kost best veel tijd om alles te regelen en organiseren, maar het is mooi om te doen.”

Dankzij de inzet van de vrijwilligers van het brandweermuseum is ook dit evenement weer een groot succes geworden.

Daarnaast willen wij de sponsoren bedanken die materiaal en materieel beschikbaar hebben gesteld. In het bijzonder Kwekerij De Klimroos aan de Vosholen voor het beschikbaar stellen van het parkeerterrein. Ook willen wij de bewoners van de Kleinemeersterstraat bedanken voor hun begrip, aangezien de drukte mogelijk voor enige overlast heeft gezorgd.

Ook willen wij alle bezoekers bedanken want zonder bezoekers was het niet zo’n succes geworden.

We hebben weer veel bezoekers naar onze gemeente gekregen.

