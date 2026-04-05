Zes meter hoog paasvuur verlicht eerste paasdag in Tolbert

Tolbert – Aan de Mensumaweg in Tolbert vond op eerste paasdag een paasvuur plaats, georganiseerd door en op het land van Martijn Groeneveld.

Besloten evenement voor buurtvereniging:

Het paasvuur was exclusief bedoeld voor leden van Buurtvereniging Noorderkring, die het gebied aan de westkant van de A7 vertegenwoordigt. In totaal waren zestig huishoudens uitgenodigd om het evenement bij te wonen. Toch kwamen ook veel mensen uit de bredere regio een kijkje nemen bij het vuur.

Grote bult aangestoken om 20:00 uur:

De brandstapel was indrukwekkend van omvang: ongeveer 300 kuub groot en circa zes meter hoog, opgebouwd met behulp van een kraan. Er was één zaterdagmiddag waarbij leden hun takken konden aanleveren. Op zondagavond, eerste paasdag rond 20:00 uur werd de bult aangestoken.

Derde jaar op rij:

Het paasvuur aan de Mensumaweg wordt dit jaar voor de derde keer op rij op deze locatie georganiseerd.

