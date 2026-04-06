Wasmachine veroorzaakt forse waterschade & geen test-alarm om 12:00 uur

Groningen – De brandweer in Groningen is op Paaszondag(1e paasdag) uitgerukt voor een melding van wateroverlast in een woning aan de Boerhaavelaan.

De melding kwam rond 17.30 uur binnen, waarna een tankautospuit direct ter plaatse werd gestuurd. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er door een nog onbekende oorzaak een storing ontstaan in een wasmachine. Hierdoor bleef het apparaat water aanvoeren, met wateroverlast in de woning tot gevolg.

Om kortsluiting te voorkomen hebben brandweerlieden de elektriciteit in de woning uitgeschakeld. Vanwege de ontstane waterschade is ook Stichting Salvage ingeschakeld. Deze organisatie ondersteunt de bewoners bij de verdere afhandeling van de schade.

Geen testalarm op tweede paasdag en 4 mei

Groningen – Op maandag 6 april (2e paasdag) en op maandag 4 mei (dodenherdenking) is er geen test-alarm om 12:00 uur. De sirene zal dan niet te horen zijn meldt de brandweer.

Foto's