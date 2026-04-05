Anonieme tip leidt naar vuurwapen in woning in zuidelijke wijken

Groningen – Politieagenten hebben zaterdag in een woning in de zuidelijke wijken van de stad een vuurwapen aangetroffen. Dat meldt de politie op sociale media.

De vondst werd gedaan na een anonieme tip. “Naar aanleiding van deze melding hebben wij een ‘instap’ gedaan in de woning”, schrijft de politie. Met een instap wordt het binnentreden en doorzoeken van een pand bedoeld. “In de woning troffen wij onder andere een vuurwapen aan.”

De politie heeft het wapen in beslag genomen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden, maar de politie is wel direct een onderzoek gestart naar de herkomst van het wapen en de bewoner.

In Nederland is het bezit van vuurwapens en munitie zonder officiële vergunning verboden. Uitzonderingen worden alleen onder zeer strikte voorwaarden gemaakt voor bijvoorbeeld jagers, sportschutters en geregistreerde verzamelaars.

