Bestuurder van busje met uitstekende telescoopmast van de weg gehaald

Groningen – Politieagenten hebben zaterdagmiddag op de Meerweg tussen Haren en Paterswolde de bestuurder van een busje van de weg gehaald die met een uitstekende telescoopmast rond reed. Daarover schrijft de politie op sociale media.

Op sociale media delen agenten een foto van de situatie. Op de afbeelding is een rood bestelbusje te zien. Eén van de achterdeuren staat deels open. Uit de laadbak steekt een telescoopmast, die waarschijnlijk gebruikt wordt voor het glazenwassen of het snoeien van bomen, schuin omhoog. “Tijdens onze surveillance troffen wij dit voertuig rijdend aan”, schrijft de politie. “Het uitstekende deel stak 2,85 meter uit. Dat is natuurlijk niet toegestaan.”

De controle werd uitgevoerd samen met een motorrijder van Team Verkeer. “De bestuurder heeft een bekeuring gekregen”. Ook mocht er op deze manier niet verder gereden worden. De politie wijst erop dat lading aan de achterzijde van een voertuig maximaal één meter mag uitsteken. Met bijna drie meter vormde de telescoopmast een direct gevaar voor het overige verkeer.

Foto's