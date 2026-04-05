Schietincident bij Weemhofseiland Eelderwolde, 1 man(19) gewond

Eelderwolde – Rond 0:00 uur zaterdag op zondagnacht Eerste Paasdag vond er een schietincident plaats in de buurt van het Weemhofseiland in Eelderwolde.

Eén persoon raakte hierbij gewond. Het slachtoffer(19) is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht meldt de politie via X.

Update: Het incident zelf zou hebben plaatsgevonden nabij de sluis tussen de woonwijk Ter Borch en het Paterswoldsemeer.

Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto nabij het tankstation aan de Groningerweg, een stukje verderop meldt Oogtv.nl later.

