Duitse paasvuren trekken veel bezoekers, ook uit Nederland

Bunde (D) – Traditiegetrouw zijn zaterdagavond voor Pasen de paasvuren weer ontstoken in Duitsland. Ook in Bunde, net over de grens bij Bad Nieuweschans, trok het vuur veel belangstelling.

Naast talrijke Duitse bezoekers kwamen ook veel Nederlandse gezinnen een kijkje nemen bij het jaarlijkse evenement. Het paasvuur geldt als een bekende traditie in de regio en markeert de start van de paasdagen.

De organisatie van het paasvuur in Bunde was dit jaar in handen van de Feuerwehr Bunde.

