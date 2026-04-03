Eenrumer(23) hoeft niet opnieuw de cel in voor reeks aanrandingen

Groningen – De 23-jarige man uit Eenrum, die in 2023 en 2024 negentien vrouwen heeft aangerand in de omgeving van het Hoofdstation in Groningen, hoeft voorlopig niet terug naar de gevangenis. De rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot een celstraf van 372 dagen, waarvan 365 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij de maximale taakstraf van 240 uur uitvoeren en ongeveer achtduizend euro aan schadevergoeding betalen.

De man betastte zijn slachtoffers in 2023 en 2024, meestal in de vroege ochtend, terwijl hij van het Hoofdstation naar zijn werk fietste. Hij reed hen van achteren voorbij en greep hen bij de billen of in de schaamstreek. Negentien vrouwen deden aangifte, en enkele slachtoffers wisten hem te fotograferen. Ook de reisgegevens van zijn ov-kaart kwamen overeen met de momenten van de aanrandingen.

In oktober 2024 werd de man uit Eenrum aangehouden. Hij bekende een groot deel van de feiten en verklaarde dat hij handelde uit eenzaamheid. Waar het Openbaar Ministerie twee weken geleden nog een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden eiste, pleitte zijn advocaat ervoor hem niet opnieuw op te sluiten, zodat hij zijn therapie kan voortzetten. De rechtbank benadrukte de ernst van de feiten, maar legde geen nieuwe celstraf op. Volgens de rechters heeft de man door in behandeling te gaan laten zien dat hij gemotiveerd is zijn gedrag te veranderen.

Foto's