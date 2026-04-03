Groninger (48) veroordeeld tot 30 maanden cel in hoger beroep om hennepkweek in Duitsland

Regio – Een 48-jarige man uit Groningen is vrijdagmiddag in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij meerdere professionele hennepkwekerijen in Noord-Duitsland. De van oorsprong Albanese verdachte en drie medeveroordeelden kregen gevangenisstraffen tot 30 maanden opgelegd. Daarnaast moeten zij bedragen terugbetalen die uiteenlopen van bijna 30.000 tot ruim 585.000 euro. Dat meldt Rechtspraak.nl.

Met een celstraf van 30 maanden, opgelegd door het gerechtshof in Leeuwarden, behoort de Groninger tot de zwaarst gestraften in deze zaak. Eerder, eind 2023, legde de rechtbank in Groningen hem dezelfde straf op. Dit keer oordeelde het hof echter dat witwassen niet bewezen kon worden. Wel moet de man het geld dat hij met de kwekerijen heeft verdiend terugbetalen aan de Staat. Dat bedrag ligt nu op iets meer dan een half miljoen euro, terwijl hij in 2023 nog werd verplicht ruim een miljoen euro te betalen.

De zaak kwam aan het rollen door een growshop die de man sinds 2011 in Emmen runde. Daar trof de politie onder meer honderden kilo's hennep, sieraden en een stofzuiger met daarin duizenden euro's aan. Verdere opsporing, onder meer via versleutelde communicatie op telefoons (EncroChat en SKY ECC), bracht aan het licht dat vanuit de growshop grootschalige hennepkwekerijen in Duitsland werden opgezet, onderhouden en aangestuurd. Volgens het hof gebeurde dit "in georganiseerd verband en op professionele wijze".

