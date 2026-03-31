Frontaal zeer ernstig ongeval op de Eemshavenweg bij Zuidwolde, 5 gewonden (update)

Zuidwolde – Op de N46 (Eemshavenweg) bij Zuidwolde heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij twee auto’s betrokken waren. Bij het incident zijn voor zover bekend vijf personen gewond geraakt, van wie twee ernstig.

Het ongeval gebeurde rond 18:15 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen en de slachtoffers te behandelen. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt.

De weg is tijdelijk afgesloten geweest om hulpverlening mogelijk te maken en onderzoek uit te voeren. Meer informatie over de oorzaak van het ongeval volgt zodra daarover duidelijkheid is.

Update: De vijf gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zaten in de twee auto’s die op elkaar zijn gebotst. Mogelijk dat enkele andere voertuigen schade hebben opgelopen. De politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeval.

Foto's

Deel dit artikel

Social media