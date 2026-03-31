Man raakt gewond bij mishandeling in De Held voor zijn huis, met Corsa gevlucht (update)

Groningen – De politie en andere hulpdiensten zijn dinsdagochtend aanwezig aan de Jacob Schorerstraat in Groningen na een melding van een overval bij een woning.

Bij het incident is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer, vermoedelijk een oudere man met een verwonding in het gezicht, is in een ambulance behandeld.

De straat werd afgezet voor onderzoek. De recherche is ter plaatse en de politie meldt dat drie verdachten zijn gevlucht.

De politie zet ook een drone in om de omgeving en de omliggende woningen te inspecteren. Mogelijk volgt later meer informatie via de persvoorlichter via X.

Update: Iets voor 10.00 uur dinsdagochtend 31 maart 2026, is een man voor een woning aan de Jacob Schorerstraat ernstig mishandeld, hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Er waren drie mannen bij betrokken, alle drie in het zwart gekleed. Ze vluchtten in een grijze Opel Corsa. Er zit zeer waarschijnlijk een deuk in het portier aan de linker achterzijde van de auto. Het is onduidelijk in welke richting de verdachten zijn gevlucht.

Ze doen onderzoek, spreken met getuigen en hopen zo ook meer informatie te krijgen over de signalementen van de verdachten. Ook is het nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling. We hopen dat er in ieder geval iemand is die aanslaat op de omschrijving van het voertuig met die specifieke schade. Misschien heb je de auto nog zien rijden of zie je dat deze ergens geparkeerd is, we horen het dan heel graag via 0900 – 88 44!

Ook zijn ze benieuwd of er mensen zijn die mogelijk meer weten over de vluchtrichting, de aanleiding of uiteraard over de verdachten. Woon je in de buurt en beschik je over een deurbelcamera of een dashcam? Wellicht staan daar de vluchtauto of de verdachten op. Deze beelden ontvangen we heel graag, ze kunnen geüpload worden via onze website www.politie.nl.

(Bvh; 2026083466)

Foto's