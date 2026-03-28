Hele weekend en maandag geen treinen tussen Assen en Hoogeveen

Assen/ Hoogeveen – Dit weekend en ook op maandag rijden er geen treinen tussen Hoogeveen en Assen vanwege werkzaamheden aan het spoor. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer dertig minuten. Dat meldt RTV Noord.

Om de hinder te beperken, zet de NS vervangend vervoer in. Tussen Groningen Hoofdstation en Hoogeveen rijden snelbussen, terwijl er daarnaast stopbussen worden ingezet die stoppen in Assen, Beilen en Hoogeveen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ProRail. Daarbij worden onder andere spoorstaven vernieuwd en wordt er gewerkt aan een spoorwegovergang.

Reizigers wordt aangeraden om vooraf hun reis goed te plannen. Ook is het belangrijk om rekening te houden met drukte in de bussen, vooral tijdens de spits. Fietsen kunnen niet worden meegenomen in het vervangende busvervoer.

