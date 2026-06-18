Op- en afritten Emmaviaduct bij Parkweg vanaf 28 juni dicht

Groningen – De op- en afritten van het Emmaviaduct ten noorden van de Parkweg zijn vanaf 28 juni afgesloten voor autoverkeer. De op- en afritten verdwijnen vanwege de aanleg de zogeheten ‘insnijding’ van het Emmaviaduct voor het busverkeer.

Vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidkant van het Hoofdstation. De nieuwe tijdelijke route van de bussen in zuidelijke richting loopt niet meer over het Emmaviaduct, maar via het Hoornsediep.

Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het Emmaviaduct helemaal dicht. Dan begint de aanleg van de ‘insnijding’, met afslagen in het midden van het viaduct naar het busstation en de nog te bouwen wijk Spoorkwartier.

Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog gebruikmaken van het Emmaviaduct.

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