Hoger beroep in zaak Schuiling gaat over half jaar verder

Groningen – Het hoger beroep van oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen tegen zijn veroordeling voor schennis van de eerbaarheid wordt op 30 september hervat. Dat laat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden desgevraagd weten.

Schuiling zat in de avond van 25 maart 2024 volgens de verklaring van de chauffeur van een melkwagen op de A7 tussen Hoogezand en Groningen achter het stuur te masturberen. De politierechter in Zwolle veroordeelde hem daarvoor een jaar geleden tot een boete van 250 euro.

