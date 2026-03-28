Automobilist onder invloed van drugs aangehouden in Ten Boer

Ten Boer – Politieagenten hebben vrijdag aan het einde van de avond in Ten Boer een automobilist aangehouden die onder invloed van drugs achter het stuur bleek te zitten. Dat meldt de politie op sociale media.

Agenten waren bezig met een surveillance. Aan het einde van hun dienst troffen zij een automobilist aan waarvan besloten werd het voertuig te controleren. “Bij deze controle bleek de bestuurder positief te testen op het gebruik van drugs”, schrijft de politie. “Daarop is de bestuurder aangehouden vanwege het rijden onder invloed.” De persoon is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Wanneer je onder invloed bent van drugs mag je niet deelnemen aan het verkeer. Het vermindert namelijk de rijvaardigheid waardoor de kans groter is op het krijgen van een ongeluk.

