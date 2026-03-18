Rechter gelast getuigenverhoor over mogelijk vervalst drafbaancontract

Groningen – De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) heeft een (bescheiden) succes geboekt in haar inzet om de drafbaansport terug te laten keren naar het Stadspark in Groningen. De rechter heeft besloten dat twee betrokkenen als getuigen moeten worden gehoord.

De zaak draait om een omstreden overeenkomst uit 2004. Volgens de gemeente heeft de drafsportvereniging daarin afstand gedaan van het recht op eeuwigdurende huur van de baan. Meer hierover op RTV Noord.nl(+bron).

