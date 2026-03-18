Wegwerkzaamheden bij Zuidbroek, controles

Zuidbroek – Door werkzaamheden geldt op de Tussenklappen Zuidbroek een maximumsnelheid van 30 km/u. Omdat de politie klachten kregen van omwonenden, fietsers en wegwerkers hebben ze daar dinsdag een snelheidscontrole gehouden.

Na korte tijd werden al 2 bestuurders gemeten met 68 en 75 km/u. Zij hebben een proces-verbaal gekregen waarvan de @verkeersofficier de hoogte van het boetebedrag bepaalt.

Houd rekening met elkaar en houd je aan de snelheid! Er wordt de komende tijd vaker gecontroleerd.

