Tips gezocht naar woningoverval in Roden

Roden – Het onderzoek naar de woningoverval aan de Bernhardpassage in Roden op zaterdagavond 14 maart is nog in volle gang. De politie is specifiek op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Bernhardpassage waarop iets verdachts te zien is.

De overval is gepleegd door twee verdachten, zo rond 22:20 uur. Het is goed mogelijk dat de verdachten of een voertuig rond dit tijdstip in de omgeving van de Bernhardpassage is vastgelegd.

Heb je beelden waarop iets verdachts te zien is? Bijvoorbeeld van een dashcam of deurbel camera. Of heb je andere informatie over de woningoverval

en heb je nog niet met de politie gesproken?

Meld dit dan! Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Je kunt je beelden ook online uploaden via politie.nl!

