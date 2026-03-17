Verhuizen in Groningen: waar moet je op letten?

Groningen is een stad in beweging. Studenten komen en gaan, gezinnen verhuizen naar rustiger wijken buiten de ring en ouderen wisselen hun grote woning in voor iets kleiners. Die constante stroom van verhuizingen maakt een goede voorbereiding extra belangrijk.

Wie op tijd begint, voorkomt gedoe op de verhuisdag zelf.

Verhuizen in een studentenstad

Groningen telt tienduizenden studenten. Aan het begin en einde van het studiejaar is het dan ook druk op de Groningse woningmarkt. Kamers en appartementen worden snel doorgegeven, waardoor verhuisbewegingen regelmatig op korte termijn plaatsvinden. Dat vraagt om snelheid en flexibiliteit, ook van het verhuisbedrijf dat je inschakelt.

Een lokaal verhuisbedrijf groningen kent de stad, weet welke straten moeilijk bereikbaar zijn en heeft ervaring met de smalle grachtenwoningen en hoge appartementengebouwen die Groningen kenmerken. Dat scheelt tijd en voorkomt problemen onderweg.

Typische Groningse uitdagingen bij verhuizingen

Veel woningen in de binnenstad en oudere wijken hebben smalle trappen en lage plafonds. Grote meubels passen er niet zomaar doorheen. Daar komt bij dat parkeren in de stad beperkt is en verhuiswagens niet overal zomaar mogen stilstaan. Een verhuisbedrijf dat bekend is met de gemeente Groningen weet welke ontheffingen je nodig hebt en regelt dat van tevoren.

Woon je op een hogere verdieping zonder lift? Dan is het huren van een verhuislift een slimme oplossing. Meubels worden langs de buitenkant van het gebouw omhoog getakeld, via een raam of balkon. Dat is veiliger voor de spullen en bespaart een hoop sjouwwerk op de trap.

Aardbevingsschade en bouwtechnische aandachtspunten

In de provincie Groningen speelt aardbevingsschade een rol bij een deel van de woningmarkt. Wie verhuist vanuit een woning met schade of naar een gerenoveerd pand, doet er goed aan vooraf de staat van de woning goed vast te leggen. Maak foto’s van muren, vloeren en kozijnen bij binnenkomst en bij vertrek. Dat voorkomt discussie achteraf over wat al aanwezig was en wat tijdens de verhuizing is ontstaan.

Plan op tijd, zeker in drukke periodes

In Groningen zijn de drukste verhuisperiodes rond september en februari, wanneer veel studenten van woning wisselen. Verhuisbedrijven zijn dan snel volgeboekt. Schakel op tijd hulp in en leg afspraken schriftelijk vast. Zo sta je op de verhuisdag nergens voor verrassingen en kun je rustig beginnen aan je nieuwe plek in de stad.

