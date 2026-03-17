Mediator in Groningen inschakelen bij scheiding

Een scheiding is voor de meeste mensen een van de ingrijpendste gebeurtenissen in hun leven. Er moet veel geregeld worden: de woning, de financiën, en als er kinderen zijn, ook de omgangsregeling en het ouderlijk gezag.

Dat vraagt om heldere afspraken. Een mediator kan daarbij helpen, ook in de regio Groningen.

Wat doet een scheidingsmediator?

Een scheidingsmediator begeleidt twee mensen die uit elkaar gaan bij het maken van afspraken. De mediator neemt geen partij en geeft geen juridisch advies aan één van beide partijen. In plaats daarvan helpt hij of zij jullie samen tot overeenstemming te komen over de zaken die geregeld moeten worden.

Dat kan gaan om de verdeling van bezittingen en schulden, de afwikkeling van de hypotheek, een eventuele partneralimentatie en de kinderopvang. Alles wat jullie samen vastleggen, wordt verwerkt in een echtscheidingsconvenant. Dat convenant heeft juridische waarde en vormt de basis voor de verdere afwikkeling van de scheiding.

Waarom mediation in plaats van een advocaat?

Bij een scheiding via de rechter heeft iedere partij een eigen advocaat. Dat leidt vaak tot hogere kosten en een langer traject. Mediation is doorgaans sneller en goedkoper, omdat jullie samen tot een oplossing komen in plaats van tegenover elkaar te staan. Bovendien hebben afspraken die jullie zelf hebben gemaakt vaak meer draagvlak dan uitspraken die door een rechter worden opgelegd.

Wil je meer weten over wat een mediator in Groningen voor jullie kan betekenen?

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation werkt het best als beide partijen bereid zijn om in gesprek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. Dat betekent niet dat jullie het al over alles eens moeten zijn. Juist als er meningsverschillen zijn, kan een neutrale begeleider helpen om die op een constructieve manier te bespreken.

Is er sprake van een ernstige verstoring van de communicatie of van andere complicerende omstandigheden? Dan is het verstandig om vooraf een oriënterend gesprek aan te vragen, zodat je weet of mediation in jullie geval de juiste weg is.

Hoe verloopt het traject?

Een mediationtraject bij een scheiding begint doorgaans met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt uitgelegd hoe het proces werkt en wat jullie van de mediator kunnen verwachten. Daarna volgen een aantal sessies waarin de verschillende onderwerpen worden besproken en uitgewerkt.

De duur van het traject hangt af van de complexiteit van jullie situatie. Een scheiding zonder kinderen en met een eenvoudige financiële situatie kan soms al in enkele sessies worden afgerond. Bij meer complexe omstandigheden, zoals een eigen bedrijf of een geschil over de kinderopvang, duurt het traject langer.

Mediator zoeken in Groningen

Als je op zoek bent naar professionele begeleiding in de regio, is het belangrijk om te kiezen voor een erkende mediator. Kijk of de mediator is aangesloten bij een beroepsvereniging en vraag naar de werkwijze en tarieven voordat je een beslissing neemt.

