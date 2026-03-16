Inbraak bij StudioT: 10.000 euro materiaal gestolen, inzamelingsactie gestart

Groningen – Bij muziekstudio StudioT in de Groningse wijk Selwerd is vorige week ingebroken. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een groot deel van de studioapparatuur gestolen. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10.000 euro. De studio is een inzamelingsactie gestart om nieuwe apparatuur te kunnen aanschaffen.

Tijdens de inbraak werden onder meer vier laptops, een Apollo-audio-interface, een iPad, koptelefoons, microfoons en andere opnameapparatuur meegenomen. “Om de studio weer volledig operationeel te krijgen, hebben we hulp nodig”.

StudioT is een ontmoetingsplek voor jongeren uit de buurt die samen hiphopmuziek maken. In verschillende projecten krijgen zij begeleiding bij het schrijven, produceren en opnemen van hun eigen muziek. De activiteiten vinden van dinsdag tot en met vrijdag plaats in de oude voetbalkantine bij Sportpark Selwerd.

Na de inbraak bleef de studio één dag gesloten. Inmiddels is StudioT weer open en wordt er, met de apparatuur die nog beschikbaar is, opnieuw muziek gemaakt.

Klik hier voor de Gofundme inzamelingsactie.

Foto's