Auto tegen RIMOB op A7 bij Midwolde

MIDWOLDE – Een auto is maandagmiddag tegen een Rimob gereden bij de afrit A7 ter hoogte van Midwolde.

Het ongeluk gebeurde rond 17:05 uur. Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig waaronder politie en ambulance. Inzittende wordt nagekeken op verwondingen.

Het ongeluk gebeurde tussen Groningen en Leek, in de richting van Leek. Door ongeluk was er een forse file ontstaan. De bestuurder werd ter plekke behandeld door ambulance personeel.

Een RIMOB (Rimpelbuisobstakelbeveiliger) is een speciaal type bermbeveiliging op snelwegen, ontworpen om de impact van frontale botsingen tegen starre objecten (zoals pijlers) te absorberen.

Foto's