Ongeval letsel Hoofdstraat Uithuizermeeden

Uithuizermeeden – Woensdagmiddag rond 16:50 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval aan de Hoofdstraat in Uithuizermeeden. Zowel de politie als een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Op de Hoofdstraat kwamen een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing. Door de klap raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. Hulpverleners hebben zich ontfermd over de betrokkenen en hen gecontroleerd op eventuele verwondingen.

Over de aard en ernst van mogelijk letsel is op dit moment nog niets bekend. De politie heeft het ongeval in onderzoek en regelde tijdelijk het verkeer ter plaatse.

Foto's