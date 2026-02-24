Afrit A28 naar Eelde vanaf Stad woensdagavond en -nacht afgesloten

Eelde – Op de A28 bij Eelde-De Punt wordt woensdagavond schade aan de weg hersteld. Volgens de provincie Drenthe heeft doorgaande verkeer op de A28 geen hinder van de werkzaamheden.

Vanwege de reparaties is afrit 37 vanuit Groningen richting Eelde afgesloten van 20.00 uur tot donderdagochtend 06.00 uur. Verkeer en bussen worden omgeleid met tekstkarren en routeborden meldt Oogtv.nl.

Volgens onze zuiderburen hebben de werkzaamheden geen betrekking op de langere afsluiting van de afrit in maart en april. Maandag 16 maart wordt er een rotonde aangelegd bij de kruising van de Groningerstraat met de op- en afrit van de A28 bij De Punt. Dan is de afrit vanaf Groningen volledig afgesloten van 28 april t/m 6 mei.

