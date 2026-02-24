Ongeval op de Oostersluisweg, 1 vrouw raakt gewond(+ de beelden)

Groningen – Op de Oostersluisweg nabij de Oostersluis in Groningen is opnieuw een ongeval gebeurd op het fietspad. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat; regelmatig zijn er incidenten plaats op deze locatie. Een fietsster werd geschept door een automobilist.

De persoon werd gecontroleerd door het ambulancepersoneel en ging mee naar het ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens van de betrokkenen. Er staan wel haaientanden op dit punt. Beelden van het moment.

