Vandalisme bij huisartsenpraktijk in Stad: graffiti en mogelijke brandstichting

Bij huisartsenpraktijk Helperplein in de Groningse wijk Helpman zijn vernielingen aangebracht bij de ingang. Op een foto van RTV Noord is te zien dat de naam van één van de huisartsen met graffiti is doorgestreept. Daarnaast zitten er brandvlekken bij de brievenbus en deur.



De politie laat aan RTV Noord weten dat op dinsdag 17 februari melding is gedaan van brandstichting. In de week daarvoor zijn ook vernielingen bij het pand gepleegd. De politie is een onderzoek gestart naar het incident en roept iedereen die meer weet op om informatie te delen met de politie. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

