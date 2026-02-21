Uitslaande woningbrand zorgt voor veel rookontwikkeling

Nieuwe Pekela – Zaterdagavond is een forse brand uitgebroken bij een woning aan de Dominee S. Tjadenstraat in Nieuwe Pekela. Rond 18.28 uur werd de brandweer gealarmeerd.

Al snel bleek dat het ging om een uitslaande brand aan de achterzijde van de woning. De brandweer schaalde daarop op naar middelbrand en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Ook de korpsen van Veendam en Oude Pekela boden ondersteuning.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.

Foto's