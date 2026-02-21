Twee verdachten aangehouden na winkeldiefstal in binnenstad Groningen

Groningen – Op de Nieuwe Markt in Groningen zijn twee personen aangehouden na een winkeldiefstal elders in het centrum.

De verdachten zouden een groot aantal goederen hebben weggenomen uit een winkel in de binnenstad. De buit werd vermoedelijk verstopt in het Forum Groningen, waar beveiliging momenteel het gebouw doorzoekt.

Beide mannen zijn door winkelbeveiligers overgedragen aan de politie. Eén van de twee probeerde nog te ontkomen, maar werd korte tijd later alsnog aangehouden in de Singelstraat.

De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de diefstal.

