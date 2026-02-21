Ernstig ongeval op Molenweg, twee gewonden naar ziekenhuis

Niebert – Op de Molenweg in Niebert heeft een ernstige aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist is door nog onbekende oorzaak tegen een boom gereden.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Twee inzittenden werden nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon raakte ernstig gewond, waarvoor het Mobiel Medisch Team (MMT) werd ingezet.

Beide inzittenden, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen is met spoed en onder begeleiding van de MMT-arts vervoerd.

De weg is afgesloten geweest voor de hulpverlening en het onderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Foto's