Controle op brom- en fatbikes in Hoogezand en Veendam

Hoogezand – Woensdag 18 februari heeft de politie tussen 08.00 en 15.00 uur een bromfiets- en fatbikecontrole gehouden in Hoogezand en Veendam.
Er zijn vooral veel fatbikes gecontroleerd en iets minder bromfietsen. In totaal zijn 54 bekeuringen uitgeschreven. Overtredingen waren onder andere:
🔹 Voertuigen zonder goedkeuring
🔹 Ondeugdelijke remmen
🔹 Niet tonen van ID
🔹 Rijden zonder rijbewijs
🔹 Telefoon vasthouden tijdens het rijden
🔹 Geen voorrang verlenen
🔹 Geluidsoverlast
🔹 Technische gebreken (zoals verlichting, reflectoren en snelheidsmeters)
Daarnaast zijn er 2 WOK-meldingen opgemaakt.
Ze blijven controleren op verkeersveiligheid. Zorg dat je voertuig in orde is en houd je aan de regels.
