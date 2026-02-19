Controle op brom- en fatbikes in Hoogezand en Veendam

Hoogezand – Woensdag 18 februari heeft de politie tussen 08.00 en 15.00 uur een bromfiets- en fatbikecontrole gehouden in Hoogezand en Veendam.

Er zijn vooral veel fatbikes gecontroleerd en iets minder bromfietsen. In totaal zijn 54 bekeuringen uitgeschreven. Overtredingen waren onder andere:

🔹 Voertuigen zonder goedkeuring

🔹 Ondeugdelijke remmen

🔹 Niet tonen van ID

🔹 Rijden zonder rijbewijs

🔹 Telefoon vasthouden tijdens het rijden

🔹 Geen voorrang verlenen

🔹 Geluidsoverlast

🔹 Technische gebreken (zoals verlichting, reflectoren en snelheidsmeters)

Daarnaast zijn er 2 WOK-meldingen opgemaakt.

Ze blijven controleren op verkeersveiligheid. Zorg dat je voertuig in orde is en houd je aan de regels.

Foto's