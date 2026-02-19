Dakloze man krijgt celstraf voor inbraken en kraak vakantiehuisje in Haren

Groningen – Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdag veroordeeld tot een maandenlange celstraf voor meerdere inbraken, oplichting via Marktplaats, witwassen en het zonder toestemming verblijven in een vakantiehuisje in Haren.

Hoewel de man slechts twee maanden hoeft te zitten voor deze reeks misdrijven (hij kreeg woensdag zes van acht maanden celstraf voorwaardelijk opgelegd), is de man in maart nog niet van de gevangenis af, want hij moet een eerdere voorwaardelijk opgelegde celstraf van vier maanden alsnog uitzitten. Dat meldt Oogtv.nl.

De man werd in januari aangehouden in een recreatiewoning in Haren, nadat de eigenaar via een app zag dat er werd gestookt en stroom werd gebruikt. Agenten troffen de man slapend aan in een slaapkamer.

Eenmaal achter slot en grendel bleek de man drie inbraken te hebben gepleegd: één in een voetbalkantine in Eelde en twee in restaurants in Haren. De man nam onder meer drank en een kassalade met geld mee. Bij de inbraken liet hij DNA achter en kwam hij op camerabeelden voorbij. Op zijn telefoon vond de politie ook bewijs van oplichting via Marktplaats. Via de site verkochtde man een mobiele telefoon, die hij nooit aan de klant leverde.

