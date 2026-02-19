Brug Aduard in storing en tijdelijke scheepvaartstremming Oostersluis

Aduard – De brug in Aduard aan de Albert Harkemaweg is donderdag rond 11:00 uur in storing. Het brugdek staat naar beneden terwijl de lampen blijven branden en de slagbomen gesloten blijven.

Door de storing ontstaat er file en is er geen autoverkeer mogelijk over de brug. De storing is bekend bij RWS, aldus de woordvoerder. Monteurs zijn onderweg. Ook bij de Oostersluis is een tijdelijke scheepvaart stremming. Hoelang beide duren is onbekend. Het probleem bij de Oostersluis is weer opgelost.

