Auto ramt boom in Haren, 1 gewonde

Haren – Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01:20 uur frontaal tegen een boom gebotst op de kruising Molenkampsteeg/ Middelhorsterweg in Haren.

De automobilist ramde een omleidingsbord en boste frontaal tegen een boom. Het slachtoffer was al uit de auto toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen.

Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken in de ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto liep forse schade op en is weggesleept door een berger. De politie heeft de gemeente op de hoogte gesteld gezien de schade. De toedracht is onbekend.

Foto's