Celstraf voor man (64) na steekincident op de Grote Markt

Groningen – Een 64-jarige man uit Groningen zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf voor een steekpartij op de Grote Markt. Dat bericht het Dagblad van het Noorden woensdag.

De man stak op 28 juni vorig jaar een ander neer na een ruzie. Het slachtoffer had hem tijdens de woordenwisseling geslagen. Na het incident moest het slachtoffer naar het ziekenhuis voor behandeling. Het geweld vond plaats op klaarlichte dag en werd door veel omstanders gezien.

De rechter oordeelde dat er geen sprake was van noodweer, omdat de verdachte had kunnen weglopen. Hij kreeg een celstraf van drie maanden, waarvan anderhalve maand voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

