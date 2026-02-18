Jarenlange celstraf voor man (29) die kinderen naar Syrië ontvoerde

Groningen – Een 29-jarige man uit Groningen die zijn twee jonge kinderen meenam naar Syrië zonder toestemming van hun moeder, is maandag veroordeeld tot drie jaar cel.

Eén jaar daarvan is voorwaardelijk. De man moet daarnaast duizenden euro’s schadevergoeding aan zijn ex-partner betalen. Ook moet de man voorlopig uit de buurt blijven van zijn ex. Daarom krijgt hij vijf jaar lang een enkelband om na zijn celstraf. Verder moet de man zich laten behandelen in een kliniek, onder meer voor middelengebruik, tijdens zijn proeftijd.

In juli vorig jaar mocht de man zijn kinderen meenemen op vakantie naar Griekenland. In plaats daarvan vloog hij door naar Turkije en uiteindelijk naar Syrië. Daar vertelde hij de kinderen dat ze een ‘nieuwe moeder’ kregen, tenzij de echte moeder van de kinderen opnieuw met hem zou trouwen, een derde kind zou krijgen en haar huis zou verkopen. Daarop stapte de moeder naar de politie en deed alsof ze aan de eisen meewerkte. Vorig jaar augustus landde de man met de kinderen op het vliegveld in Düsseldorf, waar de man werd opgepakt.

De man verklaarde dat hij niet de intentie had de kinderen te ontvoeren, maar hen wilde voorstellen aan zijn familie. Maar volgens zijn ex-vrouw had de man geen toestemming voor een reis naar Syrië en bracht hij de kinderen in gevaar door ze naar een oorlogsgebied te brengen. Maar volgens de rechtbank heeft de man de moeder bewust misleid. Ook rekende de rechtbank het de man aan dat hij lange tijd geen verantwoordelijkheid nam voor zijn handelen. Hoewel hij spijt uitte, bleef hij volgens de rechter ook verwijten maken aan zijn ex-partner en probeerde hij zijn eigen rol te verkleinen.

Verder vond de rechtbank het zwaarwegend dat de man pas terugkeerde met de kinderen nadat de moeder deed alsof zij weer met hem een gezin wilde vormen. Volgens de rechter is het dus niet aan hem te danken dat de kinderen uiteindelijk terugkwamen.

Foto's