21-jarige verdachte schietpartij hoort strafeis van vijf jaar

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 21-jarige man vanwege een schietpartij bij de Vismarkt. Dat meldt RTV Noord. De man wordt onder meer verdacht van twee pogingen tot doodslag.

Volgens justitie opende de verdachte op 17 april 2024 het vuur op meerdere mensen.

Tijdens het incident zou ook zijn gestoken met een mes. Eén persoon raakte lichtgewond.

De verdachte verklaart dat hij op weg was naar een supermarkt toen hij in het Koude Gat iemand tegenkwam met wie hij eerder ruzie had gehad. Hij zegt dat hij werd aangevallen en uit zelfverdediging waarschuwingsschoten heeft gelost, omdat hij zich bedreigd voelde. Meer op(+bron) RTV Noord.

