Man(52) vrijgesproken van brandstichting flat Oosterhamriklaan

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft een 52-jarige man vrijgesproken van een grote brand in een appartementencomplex aan de Oosterhamriklaan. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat de man de brand heeft gesticht. Wel is hij veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf voor drugsbezit en mishandeling van een politieagent en ambulancemedewerkster.

De brand brak op 2 november 2024 rond 05.00 uur uit op de begane grond van de flat. Het vuur breidde zich snel uit naar woningen op de bovenverdiepingen. In totaal liepen 63 woningen en hun bewoners gevaar. Het hele gebouw werd ontruimd en ambulancepersoneel keek alle bewoners na. Meerdere mensen moesten per ambulance naar een ziekenhuis, omdat zij (mogelijk) rook hadden ingeademd. Twee woningen werden onbewoonbaar verklaard.

Onbekende oorzaak

De verdachte weet door middelengebruik niet meer wat er precies in de woning is gebeurd. Hij verklaarde in de rechtbank dat hij met een brandende sigaret onder zijn dekbed heeft gelegen en vervolgens in slaap is gevallen. Hij werd wakker van het dekbed dat in brand stond. Volgens de rechtbank strookt dit verhaal naar de ernst van de brand.

Verder kon door de hevigheid van de brand kon niet worden vastgesteld waar de brand precies is ontstaan. Ook is het onduidelijk of er brandbare vloeistoffen zijn gebruikt. Daardoor kan niet worden uitgesloten dat een ander scenario de brand heeft veroorzaakt, aldus de rechtbank. Dat meldt Oogtv.nl.

Mishandeling

De rechtbank heeft de man wel veroordeeld voor mishandeling en bezit van harddrugs. Agenten merkten dat de destijds 50-jarige man zich vreemd gedroeg tijdens de ontruiming. De verdachte schopte een hulpverlener en een politieagent en probeerde daarbij ook het vuurwapen van de agent af te pakken. Daarnaast werd heroïne en cocaïne aangetroffen.

De man heeft ondertussen al meer dan een jaar in voorarrest gezeten en hoeft dus niet opnieuw de cel in. Omdat de Groninger zou kampen met verslavingsproblematiek en een psychotische stoornis, wordt hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

