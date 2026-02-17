Boetekanon staat aan de Europaweg: 40.000 boetes in 2025

Groningen – De flitspaal aan de Europaweg stond in 2025 met 40.451 snelheidsboetes op de derde plek van Nederland. Alleen de palen aan de A16 in Rotterdam en de N207 in Kaag en Braassem scoorden hoger.

In 2024 werden er nog bijna 25.000 snelheidsboetes uitgedeeld op dit traject. Toen stond de flitspaal aan de Europaweg op de tiende plek van Nederland.

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft de landelijke boetecijfers op een rij gezet. Daarin is te zien dat bij het Emmaviaduct richting het Julianaplein en de Rijksstraatweg in Haren ook veel mensen te hard reden: beide hadden rond de 10.000 boetes.

In de gemeente zijn vorig jaar ook bijna 2000 boetes uitgedeeld voor fietsers die hun telefoons gebruikten tijdens het fietsen.

De ‘Focusflitser’, die sinds augustus aan de Rijksstraatweg in Haren staat en controleert of je je telefoon vast hebt tijdens het rijden, heeft maar 177 boetes opgeleverd.

Foto's