Vuurwapens getrokken bij aanhouding na woningoverval in Stad, 1 gewonde (update)

Groningen – Rond 21:00 uur vrijdag ontving de politie een melding van een woningoverval aan de Rode Weeshuisstraat in Groningen. Een van de bewoners raakte hierbij gewond. Naar het nu lijkt was er in ieder geval sprake van twee overvallers meldt de politie via X.

1 van hen kon door de bewoners worden overmeesterd en is aangehouden. De ander ging er vandoor. De politie heeft de zaak in onderzoek en via Burgernet is een signalement verspreid.

Via Burgernet laat de politie weten uit te kijken naar een man van rond de 25 jaar met een lichte huidskleur. Hij draagt een Lacoste-pet en een Nike-jas of -vest. Wie de man ziet, wordt dringend verzocht hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

Update: De persoon in de witte auto was ten onrechte aangehouden bleek later. Het onderzoek gaat door.

