Fors ongeval op de N355 bij Aduard, drie mensen raken gewond (update)

Aduard – Op de Friesestraatweg (N355), vlak voor Aduard, heeft vrijdagmiddag een fors ongeval voorgedaan. Volgens eerste meldingen lijkt het te gaan om een botsing tussen totaal drie personenauto’s, de exacte toedracht is niet bekend.

De hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer kwam ter plaatse om een bestuurder uit een voertuig te bevrijden. Ook ambulancepersoneel heeft medische zorg verleend aan de betrokkenen. Over de ernst van eventuele verwondingen is niks bekend.

De weg was tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer.

De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Drie mensen raakten totaal gewond. De weg is weer open voor alle verkeer.

Foto's