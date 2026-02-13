144 Hennepplanten aangetroffen door de politie in hennepkwekerij

Groningen – Politie Groningen Zuid heeft na onderzoek een hennepkwekerij in werking aangetroffen. Hier stonden totaal 144 planten. De ruimploeg is ter plaatse gekomen en heeft de hennepplanten vernietigd.

De verdachte(n) zal worden ontboden aan het politiebureau voor verhoor en mag dan een verklaring afleggen. Ook wordt er verder onderzoek gedaan naar eerdere oogsten en andere strafbare feiten.

Mocht je een vermoeden hebben van een kwekerij, neem dan altijd contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's